8月30日星座運勢 巨蟹桃花運佳 天蠍靈感不斷

牡羊座

有委屈直接說出來就好。

整體運：★★☆☆☆

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

心靈的交流會讓今天變得更充實。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

好運蘊藏在細節之中。

整體運：★★☆☆☆

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資 收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

與人合作易產生意見分歧。

整體運：★☆☆☆☆

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

凡事多一些耐心，遇事別沮喪。

整體運：★★☆☆☆

不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

靈感源源不絕，有利創意發想。

整體運：★★★★★

先前若有停滯、累積的工作，能在靈活的思路下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機緣，但還是要有適當的風險管理意識哦！

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

很容易滿足的一天。

整體運：★★★☆☆

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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