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8月9日星座運勢 雙子微妙情愫 天秤勇敢表白

科技紫微網

8月5日星座運勢如何呢？巨蟹座在工作上顯得強勢，得罪人的機率高……

牡羊座

與家人在一起的時間較多，其樂融融。

整體運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

整體運：★★★★★

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

自我意識強烈，聽不進人勸。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

易心想事成的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

凡事皆有轉機。

整體運：★★★★☆

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

學會分享和傾聽，可交好運。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提升；今天在錢財上會有粗心大意的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

愛情走到盡頭，應學會放手。

整體運：★★★★☆

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

整體運：★★★☆☆

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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