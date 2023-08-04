8月4日星座運勢 雙子小心意外 水瓶避免誤會

牡羊座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票 被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資 方式。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

事業運極佳。

整體運：★★★★☆

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及。為官者在工作上頗得下屬信任，計畫不但得以順利開展，且成效較快。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙子座

集中注意力，安全才是第一。

整體運：★★★☆☆

開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷。感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走。花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計畫，使得你在工作中進步很快。溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意。良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

穩定情緒，理清頭緒。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

靜觀其變不失為處世之道。

整體運：★☆☆☆☆

戀人可能吃醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來。工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還不能盡如人意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

煩心事較多，差強人意的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假信息干擾視線。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

整體運：★★★★★

今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作輕易地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

保持空氣暢通，有利於減少流感 的發生。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

情緒受到節日氣氛的影響。

整體運：★★★★☆

情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他。今天情緒亢奮，可心思沒有集中在工作上。沒有情人的，下班最好別去找朋友玩，可能會讓自己或朋友尷尬。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩。外出工作者要注意交通安全，以免發生意外。父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

整體運：★★☆☆☆

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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