7月26日星座運勢 巨蟹謹慎投資 天秤有桃花運
牡羊座
思緒比較混亂，應做好情緒管理。
整體運：★★☆☆☆
情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
助人為樂，易有善報的一天。
整體運：★★★★☆
今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
有時不妨讓自己的想法再單純點。
整體運：★★☆☆☆
單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
合理利用現有資源，以智取勝。
整體運：★★★☆☆
猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
過去擱置的計劃可在今日提出。
整體運：★★★★★
今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
處女座
「嘗試錯誤」也很有必要。
整體運：★☆☆☆☆
與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
對生活挺滿意，顯得信心十足。
整體運：★★☆☆☆
在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
應學會巧妙的解決問題。
整體運：★★★★☆
其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
充分發揮你的主觀意志與行動力。
整體運：★★★☆☆
異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
要主動創造機會。
整體運：★★★☆☆
上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
不畏懼失去，才易有所得。
整體運：★★★★☆
愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
危機感增加，感到有點不安。
整體運：★★★☆☆
今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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