7月20日星座運勢 天蠍貴人相助 摩羯煩惱金錢

7月20日星座運勢如何呢？處女座替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨……

牡羊座

留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

整體運：★☆☆☆☆

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

整體運：★★★☆☆

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

今天是儲備能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

很有主見，也能顧及他人的想法。

整體運：★★★★☆

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資 者需看清情勢再做決定。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

貴人運很強。

整體運：★★★☆☆

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

射手座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

摩羯座

容易因金錢煩惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

持續勤奮努力，方能獲得佳績。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

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