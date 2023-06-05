「芒種」濕熱易憂鬱 4生肖應注意這病痛、1大忌別做

明天清晨進入芒種節氣，命理師楊登嵙提醒有4生肖要注意。圖／本報資料照

明天清晨6時19分進入「芒種」，此節氣的氣候是又熱又濕，容易惱怒憂鬱，命理師楊登嵙建議，此節氣有4生肖鼠、虎、馬、狗，要特別注意消化系統方面的疾病，也大忌到醫院探病，以免替人受災厄。

命理師楊登嵙說，明天清晨6時19分進入「芒種」節氣，雖然還在農曆4月，但節氣方面已進入農曆5月了，代表炎熱夏季到來，此時節熱、濕，容易惱怒憂鬱，建議此節氣飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚，因為中醫理論認為，桑葚可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠 、耳鳴心悸。

楊登嵙說，一般人看到「芒」種，會直接聯想到芒果，其實芒種意指大麥、小麥等有芒作物種子成熟，搶收急迫，解釋成「忙」種更為貼切，「芒種」也稱為「忙種」、「忙著種」，是農民朋友播種、下地最為繁忙的時間，反倒跟芒果種植無關，只是這段時間也剛好正逢芒果盛產期。

他說，「芒種」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、虎、馬、狗，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心，要有充足的睡眠，不熬夜，減低得病機會。

另外也不要去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。