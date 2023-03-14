我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

3月14日星座運勢 金牛思想活躍 水瓶內心充實

科技紫微網

牡羊座

愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★☆☆

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

思想活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

調整心情是今天的重頭戲。

整體運：★★★☆☆

愛情無風也無浪，正好為你騰出許多休息時間，適合做些自己喜歡的事情來調整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

對感情有些心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

心態良好，可帶動好運氣。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

良好的工作態度能使效率大大提高。

整體運：★★★★★

面對富有挑戰性的工作，可在探索和解決問題的過程中學習到許多專業的知識。你的認真和上進的精神會讓你進一步自我突破，有機會站到更高的位置上。與戀人花前月下，所有的疲勞都會一掃而空，只留下無限的柔情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

摩羯座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都能體會到甜蜜浪漫的滋味。工作時與同事配合有默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

今天溝通力的表現顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 股票 美食

上一則

銀行倒閉別慌 個人存戶有25萬元保險 夫妻聯名加倍

下一則

兩台同色Tesla並排 他用App解鎖竟不小心開走別人的車

延伸閱讀

3月12日星座運勢 雙子誤會冰釋 巨蟹化險為夷

3月12日星座運勢 雙子誤會冰釋 巨蟹化險為夷
3月11日星座運勢 牡羊桃花運佳 雙魚收益豐厚

3月11日星座運勢 牡羊桃花運佳 雙魚收益豐厚
3月10日星座運勢 獅子桃花運旺 巨蟹注意腳下

3月10日星座運勢 獅子桃花運旺 巨蟹注意腳下
3月9日星座運勢 牡羊敢於爭取 天秤切莫衝動

3月9日星座運勢 牡羊敢於爭取 天秤切莫衝動

熱門新聞

英國跨國時裝、內衣、泳衣零售商「Pour Moi」近日公布了一份「全球最具吸引力的50國人」榜單。圖為示意圖。（取材自unsplash@naassomz1）

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

2023-03-11 20:13
墨西哥日前發生4名美國公民意外碰上販毒幫派槍戰，導致其中2人與1位墨國國民死亡、另外2人則遭綁架多日。據信要為此事負責的販毒集團發出了道歉信，還將5名成員交給當地執法人員。(取材自推特)

綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手

2023-03-10 12:45
一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警。 (取材自臉書)

阿拉斯加出現會走的冷凍豬肉？全身結冰還瘋狂嚼雪吃

2023-03-08 00:28
半強迫式索取小費，讓許多消費者深感困擾。(Gtty Images)

平常給2元、數位支付選3元…半強迫索要小費 失控

2023-03-05 20:51
徐炳超被發現轉行成為街頭攤販，騎著餐車賣起現包現蒸的包子。(取材自微博)

風光不再…路人買包子 抬頭驚見188公分男團偶像

2023-03-09 03:05
丈夫離奇失蹤後，妻子在臥室壁櫥發現遺體。（取材自臉書）

伊州男離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」

2023-03-11 21:15

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴