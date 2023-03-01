3月1日星座運勢 巨蟹財運低落 獅子粗心大意
牡羊座
今天心情不錯，應保持良好的狀態。
整體運：★★★★☆
工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
財運佳，有機會得到貴人相助，急需資金周轉者只要開口就能獲得援助。
金牛座
易有口舌之爭的一天。
整體運：★★★☆☆
愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。
整體運：★★★☆☆
工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
財運低落，小心理財。
整體運：★★☆☆☆
距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
粗心大意易出錯。
整體運：★☆☆☆☆
今日在約會前要多花心思在形象打扮上，搭配得宜才能給對方留下深刻印象；凡事不要過分強出頭，小心樹大招風，有利安靜做自己的事；不易賺大錢，花錢卻大手大腳，難有存款。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
虛心求教方能幫你度過難關。
整體運：★★☆☆☆
金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
運勢頗旺的一天。
整體運：★★★★★
有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
天蠍座
挑戰高難度易有進步。
整體運：★★★★☆
無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
在曖昧的氣氛中，感情升溫。
整體運：★★★★☆
今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
別輕易愛，愛了就別輕易放手。
整體運：★★★☆☆
感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
你的視聽會受外界因素干擾。
整體運：★★☆☆☆
感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。
整體運：★★★☆☆
單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
【延伸閱讀】
上一則
旅行過夜 5種小物讓你隨時漂亮
下一則
FB留言