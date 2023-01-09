1月9日星座運勢 處女事業運旺 射手工作別衝動

處女座事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高。射手座不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。

牡羊座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

與家人在一起的時間較多，其樂融融。

整體運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★☆☆☆☆

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

愉快的一天。

整體運：★★★★☆

即使你沒有時間，但彼此的心靈相通能讓你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得哦；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資 理財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

天秤座

心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心潮澎湃，很想熱烈的動起來。

整體運：★★★★★

今天身邊的異性朋友們都非常活躍；再多點勇氣，給自己一些機會。多與家人相處，就能感受到濃濃的親情，幸福的感覺會油然而生。他人向你承諾之事，今日可望兌現。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

不畏懼失去，才易有所得。

整體運：★★★★☆

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券 投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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