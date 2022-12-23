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12月23日星座運勢 獅子貴人相助 射手財運平平

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牡羊座

總運: ★★★★★

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★★★

整體運:

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

金牛座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

雙子座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

巨蟹座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

獅子座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★★

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

處女座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★★☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

天秤座

總運: ★☆☆☆☆

愛情: ★☆☆☆☆

財運: ★☆☆☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

天蠍座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★☆☆☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

射手座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★★★☆☆

整體運:

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

摩羯座

總運: ★★☆☆☆

愛情: ★★★☆☆

財運: ★★☆☆☆

工作: ★☆☆☆☆

整體運:

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

水瓶座

總運: ★★★★☆

愛情: ★★★★★

財運: ★★★☆☆

工作: ★★★★☆

整體運:

大小桃花紛至遝來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

雙魚座

總運: ★★★☆☆

愛情: ★★★★☆

財運: ★★★☆☆

工作: ★★☆☆☆

整體運:

不要把希望寄託在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，儘量做到三思而行。

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