12月10日星座運勢 牡羊異性緣佳 雙子理財可獲意外財源

牡羊座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。

金牛座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出豔麗的花。

雙子座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的“寶藏”，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規畫，可望獲得意想不到的財運。

巨蟹座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

獅子座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

遇到讓你心動的物件，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

處女座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

天秤座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較准，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

天蠍座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

財富的形勢大好，對投資 訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

射手座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

摩羯座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

水瓶座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中註定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

雙魚座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★☆

整體運：

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

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