我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

12月10日星座運勢 牡羊異性緣佳 雙子理財可獲意外財源

科技紫微網

牡羊座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。

金牛座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出豔麗的花。

雙子座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的“寶藏”，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規畫，可望獲得意想不到的財運。

巨蟹座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★☆☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

獅子座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★☆☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

遇到讓你心動的物件，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

處女座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

天秤座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較准，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

天蠍座

總運： ★★★★★

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★★★

工作： ★★★★☆

整體運：

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

射手座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★☆☆☆

整體運：

單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

摩羯座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★★☆

整體運：

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

水瓶座

總運： ★★★☆☆

愛情： ★★★★☆

財運： ★★★☆☆

工作： ★★★☆☆

整體運：

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中註定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

雙魚座

總運： ★★★★☆

愛情： ★★★☆☆

財運： ★★★★☆

工作： ★★★★☆

整體運：

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

下一則

Burberry與慈善組織OnSide合作 暖助青少年安渡冬日

延伸閱讀

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有
12月8日星座運勢 摩羯桃花運旺 天秤靈感豐富

12月8日星座運勢 摩羯桃花運旺 天秤靈感豐富
12月7日星座運勢 牡羊苦於單相思 水瓶享受被疼愛

12月7日星座運勢 牡羊苦於單相思 水瓶享受被疼愛
12月6日星座運勢 水瓶工作優異恐遭妒 巨蟹表白易成功

12月6日星座運勢 水瓶工作優異恐遭妒 巨蟹表白易成功

熱門新聞

一隻餓壞的棕熊到民宅裡面找吃的，看到馴鹿出現在眼前興奮的跑過去想要飽餐一頓，結果沒想到等身大的馴鹿只是聖誕節裝飾氣球，撲空的棕熊氣炸直接把氣球推倒咬爛洩憤。 (取材自臉書)

餓壞巨熊見民宅有馴鹿 咬一口沒味道 發現真相氣到暴打

2022-12-05 01:51
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動。(示意圖／ingimage)

她從小「陰陽眼」 約會見到男友奶奶的鬼魂催抱孫

2022-12-08 19:41
諾爾以最大尺度亮相克羅埃西亞比賽。（取材自Instagram）

世足賽／上半身只遮奶 前克國小姐場邊再亮大尺度看球

2022-12-02 01:43
愛爾蘭鐵路公司財務經理米爾斯不滿工作內容太輕鬆，向公司提告，引起網友熱議。(示意圖，ingimage)

工作只要看報 他年薪12萬嫌「太無聊」 怒告公司

2022-12-03 03:18
熊趴在藍寶堅尼車上想吃東西，意外把車門拆了下來，但駕駛似乎不以為意。（取材自@humaidalbuqash）

影／貪吃熊趴藍寶堅尼討食物 「下秒車門解體」駕駛反應眾人看傻

2022-12-09 00:19
琳恩分享自己當年被選上當模特兒的辣照，如今看起來依然風情萬種。（取材自Instagram）

61歲奶奶秀當年當Hooters女郎辣照 網友暴動狂讚

2022-12-06 22:07

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制