12月7日星座運勢 牡羊苦於單相思 水瓶享受被疼愛

牡羊座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★★

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

自己被困在沒有結果的單相思中，很想談一場轟轟烈烈的愛情，卻苦於沒有表白的勇氣；今天將愛大聲說出來，會有意想不到的效果；工作時礙於情面，不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

金牛座

總運：★★★☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。

雙子座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

巨蟹座

總運：★★☆☆☆

愛情：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資 對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

獅子座

總運：★★★★★

愛情：★★★★★

財運：★★★★☆

工作：★★★★☆

整體運：

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

處女座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券 方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

天秤座

總運：★★★☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

工作：★★★★☆

整體運：

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

天蠍座

總運：★★☆☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★★☆☆

整體運：

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

射手座

總運：★☆☆☆☆

愛情：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

工作：★☆☆☆☆

整體運：

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

摩羯座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買欲是你要做好的功課。

水瓶座

總運：★★★★☆

愛情：★★★★☆

財運：★★★★☆

工作：★★★☆☆

整體運：

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！今天宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。

雙魚座

總運：★★★☆☆

愛情：★★★☆☆

財運：★★★★☆

工作：★★☆☆☆

整體運：

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

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