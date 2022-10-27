10月27日星座運勢 獅子別忍氣吞聲 射手上進心強烈
牡羊座
靈感不斷，有利創作。
整體運：★★★★★
說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策畫工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。
整體運：★★★☆☆
一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈。與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
無力感強烈的一天。
整體運：★★☆☆☆
花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
時間觀念有待加強。
整體運：★★★☆☆
已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
敢於表達，切忌忍氣吞聲。
整體運：★★☆☆☆
一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
千萬別試圖去改變對方。
整體運：★☆☆☆☆
如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天秤座
裝一下可愛，為你的運氣打打氣。
整體運：★★★★☆
發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。
整體運：★★☆☆☆
並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
上進心強烈，對事物充滿好奇心。
整體運：★★★★☆
若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
摩羯座
衝動和率性是一體兩面。
整體運：★★★☆☆
從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
付諸行動就對了。
整體運：★★★★☆
想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意；財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
今天你顯得特別節儉。
整體運：★★★☆☆
很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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