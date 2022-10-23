10月23日星座運勢 處女聚財能力強 水瓶桃花朵朵開

牡羊座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計畫者慎之。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

做事缺少計畫性，收效甚微。

整體運：★★★☆☆

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。

整體運：★★★★★

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規畫，可望獲得意想不到的財運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

獅子座

點綴自己點綴生活。

整體運：★★★★☆

求職者今天參加面試 應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資 方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

運勢出現小高潮。

整體運：★★★★★

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

天秤座

休息好，確保精力旺盛。

整體運：★★★★☆

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天蠍座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

人與人的關係可得到改善。

整體運：★★★★☆

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

摩羯座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★★☆☆

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

三思而後行讓你大有收穫。

整體運：★★★★★

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

財運不錯。

整體運：★★★★☆

正與戀人分隔者，今天的思念之情會特別濃烈，做什麼事都感覺提不起精神，與長輩的溝通有所減少，今天適合進偏財，在牌桌上贏錢的機率很大，但要注意牌品，否則易為小錢傷了大家的和氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

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