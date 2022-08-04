8月4日星座運勢 金牛愛情運旺 雙魚魅力四射
牡羊座
工作用心，方能大獲全勝。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
愛情運突顯，積極工作的一天。
整體運：★★★★☆
已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
注意生活中的優勢互補。
整體運：★★☆☆☆
單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。
整體運：★★★★☆
若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
努力維持好人際關係。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
切忌因嫉妒而迷失方向。
整體運：★★☆☆☆
單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
注意化解壓力，切勿自我壓抑。
整體運：★☆☆☆☆
太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
好心情讓你想好好款待自己。
整體運：★★★★★
工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓風味大餐，接著去唱卡拉OK，偶爾狂歡一回的放鬆也不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
真情的流露很讓人心動。
整體運：★★★☆☆
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
暫時沒有結果沒關係，努力就對了。
整體運：★★☆☆☆
感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
盡心盡力才能問心無愧。
整體運：★★★☆☆
易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
表現相當活躍，魅力四射。
整體運：★★★★☆
今天你的光芒四射，吸引許多異性的眼光，若有心儀的目標，可以大膽嘗試，說不定緣份就在眼前。今天財運不錯，出門在外容易碰到貴人，大有賺錢的機會，不要錯過。工作情況一般，表現積極點會獲得老闆的讚賞。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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