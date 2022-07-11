7月11日星座運勢 獅子有意外驚喜 射手心情起伏大
牡羊座
找出有利的方向，會有不錯的助運效果。
整體運：★★★☆☆
感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務。工作熱情較高，主動性強。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
動力十足，喜歡挑戰。
整體運：★★★★☆
無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
面面俱到不如擇重突破。
整體運：★★☆☆☆
單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
有利溝通協調，化解矛盾。
整體運：★★★★☆
工作的事情可以先放一邊，懂得休息才能順利地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明澄清，心結解開你自然覺得豁然開朗。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。
整體運：★★★☆☆
會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
放下心中的包袱。
整體運：★★☆☆☆
同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
在另一半面前易動怒。
整體運：★☆☆☆☆
對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。
整體運：★★★★★
前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
射手座
心情起伏變化，多愁善感的一天。
整體運：★★★☆☆
看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
處理問題還需更加果斷。
整體運：★★☆☆☆
關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態。工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
思念成為甜蜜的契機。
整體運：★★★☆☆
正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
保持高度機警的精神。
整體運：★★★★☆
太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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