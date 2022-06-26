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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

6月26日星座運勢 牡羊邀約不斷 水瓶桃花朵朵

科技紫微網

牡羊座

有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

整體運：★★★☆☆

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。

整體運：★★★★★

今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

整體運：★★★☆☆

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

適合走訪的一天。

整體運：★★★★★

今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

獅子座

有利與人接觸互動，機會頗多。

整體運：★★★★☆

有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

處女座

愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

運勢平順，只是要留意理財。

整體運：★★★☆☆

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

財氣臨門，鴻運緩緩而來。

整體運：★★★★☆

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

水瓶座

運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。

整體運：★★★★★

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙魚座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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