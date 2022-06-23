6月23星座運勢 獅子衝勁十足 天蠍熱情高亢

牡羊座

稍做改變，會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資 機會，適合靜觀。多去健身 房做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

不要畏懼困難，要勇敢向前。

整體運：★★★☆☆

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。

整體運：★★☆☆☆

投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

很有衝勁，積極進取。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

工作熱情高亢的一天。

整體運：★★★★★

桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

不小心說錯話，易惹來糾紛。

整體運：★★★☆☆

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

睡覺也能成為煉金石。

整體運：★★★★☆

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼；工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？







【 更多命理分析，請前往 科技紫微網 】

牡羊座