5月20日星座運勢 天蠍朋友助運 雙魚愛情甜蜜

牡羊座

異性緣相當好的一天。

整體運：★★★★★

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資 方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

雙子座

今天情緒較低落，容易被小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天你的事務繁忙，沒有時間與戀人聚在一起。工作上相當被動，易有繁重的壓力感，總是覺得力不從心。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

心情愉悅，好運氣大大增強。

整體運：★★★★☆

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜。多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

今天上班很輕鬆。

整體運：★★★☆☆

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試 受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

微笑是你的殺手鐗！

整體運：★★★★☆

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

天蠍座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策畫易浮現；感情上不要把希望寄託在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

精神恍惚，工作心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

水瓶座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影 ，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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