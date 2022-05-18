5月18日星座運勢 雙子投資預感強 巨蟹貴人是同事
牡羊座
走累了不妨歇歇。
整體運：★★★☆☆
有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
相信明天，把握今天，懷抱希望。
整體運：★★★★☆
很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
愛就愛得勇敢一些。
整體運：★★★★★
感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前，及時做出正確的對策；事業上過於急躁的表現，易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
身邊的同事是你的貴人。
整體運：★★★☆☆
工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資信息，不可錯過。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
膠著的事情能出現轉圜的餘地。
整體運：★★★★☆
單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
工作時，不可過於誇大事實哦！
整體運：★★★★☆
今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
盡心盡力才能問心無愧。
整體運：★★★☆☆
易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
對挫折的承受能力有待加強。
整體運：★★☆☆☆
投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
靜觀其變不失為處世之道。
整體運：★☆☆☆☆
戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
很多事情會有轉機。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
敢於表達，切忌忍氣吞聲。
整體運：★★☆☆☆
一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
今天遇事不夠冷靜，容易衝動。
整體運：★★☆☆☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
Bottega Veneta春夏運動風 反寫字母有玩趣
下一則
FB留言