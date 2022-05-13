我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

5月13日星座運勢 金牛財運大漲 巨蟹工作易遇難題

科技紫微網

牡羊座

利用假期好好休息。

整體運：★★☆☆☆

表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

調整好心態是今日要做好的首要功課。

整體運：★★☆☆☆

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

情感豐富，桃花朵朵開。

整體運：★★★☆☆

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控欲很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

整體運：★★★★☆

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透賺取獎金。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

萬事如意，易被照顧。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

今天的情緒不太好。

整體運：★★★☆☆

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

真的是「Ubird」 鸚鵡變身計程車載鳥亂晃還拉下車鈴

下一則

她收「神祕信件」寫滿怪異拼字 醫生網友急勸：快報警

延伸閱讀

5月11日星座運勢 射手偏財運旺 巨蟹座需多靜心

5月11日星座運勢 射手偏財運旺 巨蟹座需多靜心
5月10日星座運勢 雙子保持理智 水瓶財運旺盛

5月10日星座運勢 雙子保持理智 水瓶財運旺盛
5月9日星座運勢 金牛適合表白 雙魚當心小人

5月9日星座運勢 金牛適合表白 雙魚當心小人
5月8日星座運勢 雙子浪漫甜蜜 天蠍運勢大好

5月8日星座運勢 雙子浪漫甜蜜 天蠍運勢大好

熱門新聞

密西根州一名男子幼時遭到生母拋棄，時隔30年後竟了親生母親發展出亂倫戀。示意圖非當事人。（取材自Pexels）

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

2022-05-09 02:45
在這張照片中，其實藏匿了兩名偽裝的狙擊手。(取材自Twitter)

這張圖藏了2名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？

2022-05-06 02:02
民眾發現草叢裡躲了一隻「大獅子」，其實只是個購物袋。圖擷自@kwskenya

「大獅子」趴民宅草叢嚇死人 專家全副武裝到場傻眼

2022-05-07 13:18
金卡戴珊在Met Gala的裙子「拉不起來」。（影片截圖）

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

2022-05-07 01:52
2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」才能通關登機，官員呼籲民眾盡快申請。符合規定的證件，正面右上角有一顆星(左圖)。(新州政府網站)

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

2022-05-09 20:01
27歲的塔雅表示，「我們沒有一個人經歷過多角戀，但我們都一見鍾情」，自從第一次見面那晚開始，四人都想要多見到彼此。（取材自Instagram）

2對夫妻4P一夜情「暈船」每晚一起睡不知幼子生父是誰

2022-05-11 00:57

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因