4月23日星座運勢 雙子投資有利 獅子戀愛運佳

牡羊座

加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資 市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

整體運：★★★☆☆

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜 、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

心情愉快，對金錢的敏銳度高。

整體運：★★★☆☆

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

處女座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。

整體運：★★★★★

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天蠍座

過開心的一天。

整體運：★★★☆☆

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

整體運：★★★☆☆

邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

今日情緒較為愉悅。

整體運：★★★★☆

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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