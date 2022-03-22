3月22日星座運勢 天秤小心求證 摩羯工作順利
牡羊座
注意氣候變化，留意身體健康。
整體運：★★☆☆☆
公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
工作時，不可過於誇大事實哦！
整體運：★★★★☆
今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
與「難過」絕緣！
整體運：★★★☆☆
今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
好心有時也不是件好事。
整體運：★☆☆☆☆
你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
憑一己之力不易成功。
整體運：★★☆☆☆
單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
易沉浸於過去的時光。
整體運：★★★☆☆
今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
眼見未必為實。
整體運：★★☆☆☆
即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計畫，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
多進行心靈交流，可讓內心充實。
整體運：★★★★☆
今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
與人交流應注意方式與方法。
整體運：★★★☆☆
對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
工作順利的一天。
整體運：★★★★★
今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
工作中不要越級表現。
整體運：★★★☆☆
在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。
整體運：★★★★☆
飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
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