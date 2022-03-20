3月20日星座運勢 雙子財富在身邊 天蠍展現口才
雙子座有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。天蠍座今天是展現口才的一天。做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。
牡羊座
有利與人接觸互動，機會頗多。
整體運：★★★★☆
有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
金牛座
運勢不錯的一天，心情很好。
整體運：★★★★★
今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙子座
財富就在身邊。
整體運：★★★★☆
和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
享受眼前的快樂。
整體運：★★★★☆
今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
今天情緒起伏不大，心境比較平和。
整體運：★★★★☆
感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！
整體運：★★★☆☆
感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
愛情平順，心花怒放。
整體運：★★★★★
戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
今天是展現口才的一天。
整體運：★★★★☆
愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
顯得迷糊又健忘的一天。
整體運：★★★☆☆
沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。
整體運：★★★☆☆
今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
較平淡的一天，適當放鬆精神。
整體運：★★★☆☆
感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
在金錢利益上易與人發生衝突。
雙魚座
知己難求。
整體運：★★★★☆
易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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