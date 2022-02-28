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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

2月28日星座運勢 金牛心情愉快 天蠍好運旺旺

科技紫微網

牡羊座

與陌生人交流，可帶來好運。

整體運：★★★★☆

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

財運低落的一天，要小心散財。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★☆☆☆☆

不要總是要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

量力而行。

整體運：★★★★★

如果能在愛情上多加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易打動顧客，激發對方的購買慾望。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天蠍座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄託在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

敢於開創是成功關鍵。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財務上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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