1月20日星座運勢 金牛競爭表現佳 天秤入市須謹慎
牡羊座
心靈需要淨化。
整體運：★★☆☆☆
情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
運勢很好，在競爭中表現傑出。
整體運：★★★★☆
競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
有志者事竟成。
整體運：★★★☆☆
學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
心態決定發展。
整體運：★★★☆☆
莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
心情不錯，較能順心順意。
整體運：★★★★☆
今天戀情有逐漸上升的趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓感情更甜蜜。財運平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事的配合相當有默契，易取得突破性成果。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
相信助運的功效。
整體運：★★★☆☆
今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
今天財運較低，入市須謹慎。
整體運：★★☆☆☆
今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
盡職盡責，做好本分。
整體運：★★★★☆
真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
射手座
好運蘊藏在細節之中。
整體運：★★☆☆☆
有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
總體運勢欠佳，還須自身努力。
整體運：★★★☆☆
桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
好事連連，笑口常開。
整體運：★★★★★
先前的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點竊喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
具有超前意識是抓住機遇的關鍵。
整體運：★☆☆☆☆
眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
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