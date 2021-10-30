10月30日星座運勢 金牛驚喜連連 巨蟹好心好報

牡羊座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資 。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

驚喜連連。

整體運：★★★☆☆

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

閱讀也是種享受。

整體運：★★★★☆

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

人際關係帶來了好的回報。

整體運：★★★★★

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作 開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

獅子座

心情愉悅，好運降臨。

整體運：★★★★☆

有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

擅於發現生活中的亮點。

整體運：★★★★★

與另一半一起去知性的咖啡 廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

運勢出現小高潮。

整體運：★★★★★

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

天蠍座

慾望如火燎原般蔓延。

整體運：★★★★★

戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

為愛努力耕耘。

整體運：★★★★★

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱著玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

理財有計畫，別急於行動。

整體運：★★★★☆

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

多包容，少計較。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

整體運：★★★☆☆

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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