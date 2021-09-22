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9月22日星座運勢 獅子桃花運旺 雙魚工作出色

科技紫微網

牡羊座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

欠缺行動力，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

相信明天，把握今天，懷抱希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

情緒不好，也不要表露出來喔！

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

運勢很好，在競爭中有所表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

易感孤獨，渴望獲得愛情。

整體運：★★☆☆☆

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

訊息的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

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