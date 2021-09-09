9月9日星座運勢 金牛財運不錯 天秤運勢欠佳

牡羊座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作 的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資 也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時，不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓，至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

以不變應萬變。

整體運：★★★★☆

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

投資前應理性評估。

整體運：★★☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

運勢欠佳的一天。

整體運：★☆☆☆☆

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的欲望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

積極面對外來的壓力。

整體運：★★☆☆☆

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而占據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的欲望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄託在股票 等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

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