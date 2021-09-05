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9/5-9/11星座運勢 處女座財運傲人 天秤座鬥志高昂

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

戀愛告急和金融危機會一前一後在本周上演，你需要有足夠強大的樂觀精神才能使運勢逆轉。幸好事業上還能喘口氣，按照平常的節奏進行即可。

幸運色彩：古銅青

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

本周需要最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

這周是你實施計畫的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：古銅青

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。

幸運色彩：草地綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

本周你需同時扮演傾訴者與傾聽者的角色。生活中會發生一些事情讓你忍不住要吐槽，除了你自己會遭遇不愉快以外，身邊人的囧事還要給你增加煩惱。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

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