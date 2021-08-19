8月19日星座運勢 牡羊勿太張揚 獅子果斷出擊

牡羊座

太過張揚的行為，容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作 上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資 不順，預算 失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

運勢平淡而蘊含轉機。

整體運：★★★☆☆

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

揚長避短，拓展人脈。

整體運：★★☆☆☆

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

趕快動起來，懶散易錯過良機。

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

運勢低迷，情緒容易激動。

★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

整體運：★★★★☆

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

輕裝上陣，更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

情緒略有起伏。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

在異性面前，還是內斂一些較好。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

車到山前必有路，別自己嚇自己。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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