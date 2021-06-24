我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

6月24日星座運勢 射手工作小心出錯 天蠍收穫豐富

科技紫微網

牡羊座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

停下腳步是為了走更長遠的路。

整體運：★★☆☆☆

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

情緒變化無常，判斷力下降。

整體運：★★☆☆☆

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

忘不掉，就別勉強自己吧！

整體運：★★★★☆

受了傷的愛情可望重新開始，但已造成的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人，可多看看與財經、投資、理財有關的書籍、資訊，能從中獲得一些基本知識和概念；作業本上寫有老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

稍做改變，會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索一下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

偶爾懷舊，也很甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

切忌隨意許諾。

整體運：★★☆☆☆

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 健身

上一則

南非婦一次產10胎是假新聞 媒體這下慘了…恐吃上官司

下一則

Google停止運作無法上網？安卓用戶大推這些瀏覽器取代

延伸閱讀

6月22日星座運勢 雙子暫離股市 天蠍異性緣佳

6月22日星座運勢 雙子暫離股市 天蠍異性緣佳
6月21日星座運勢 牡羊重整情緒 雙魚拒絕誘惑

6月21日星座運勢 牡羊重整情緒 雙魚拒絕誘惑
6月20日星座運勢 金牛財運不佳 獅子愛情順利

6月20日星座運勢 金牛財運不佳 獅子愛情順利
6月19日星座運勢 巨蟹注意健康 摩羯好運降臨

6月19日星座運勢 巨蟹注意健康 摩羯好運降臨

熱門新聞

網友發現在浴室、臥室間多了一扇窗戶，疑似有隱藏的密室，但兩個隔間中間根本沒有多餘的空間。(影片截圖)

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

2021-06-19 03:13
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

2021-06-22 07:33
成人付費平台創作者「拍片」時，鄰居按門鈴，請她「降低電視音量」。（取材自tiktok@raileydzz）

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

2021-06-21 04:30
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 翻攝自「爆怨2公社」

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

2021-06-18 08:56
巴西女模Elisane Silva（右）因為荷爾蒙分泌過剩，竟長到207公分高，丈夫163公分，合照時身高相差一節。（取材自Instagram）

巴西女模「巨人症」身高207公分 老公站一起只到胸口

2021-06-18 02:02
農夫雇用24小時警衛隊（圖右）看守搖錢樹。（取材自推特）

不小心種出1顆50美元的芒果 農夫雇保安全天看守

2021-06-20 23:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追