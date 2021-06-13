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6月13日星座運勢 巨蟹座注意安全 天蠍勇敢向前

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牡羊座

異性緣佳，是表白的好日子。

整體運：★★★★☆

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

心情愉快，做事情很有幹勁。

整體運：★★★★★

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

受到眾人的關注，有被重視的感覺。

整體運：★★★★☆

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

處女座

有利散播愛心，越分享越快樂。

整體運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

賺多少不重要，留多少才重要。

整體運：★★★★☆

今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

勇敢向前邁進一步。

整體運：★★★★☆

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

神清氣爽的日子。

整體運：★★★★★

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

人際關係帶來了好的回報。

整體運：★★★★★

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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