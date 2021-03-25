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3月25日星座運勢 巨蟹貴人運強 天秤放鬆身心

科技紫微網

牡羊座

有委屈直接說出來就好。

整體運：★★☆☆☆

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

有時候做事需圓滑一點。

整體運：★★★★★

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

面對工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

不可妄加猜測別人的行為。

整體運：★☆☆☆☆

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

多外出走走，是讓今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交代的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

結打得越久，越難解開。

整體運：★★★★☆

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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