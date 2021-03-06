3月6日星座運勢 雙子異性緣佳 射手愛情甜美
牡羊座
享受眼前的快樂。
整體運：★★★★☆
今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
感情纖細，易有新的感觸。
整體運：★★★★☆
今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
異性緣佳，是表白的好日子。
整體運：★★★★☆
走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
不太能得到他人認同，少說為宜。
整體運：★★★☆☆
真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
做事缺少計畫性，收效甚微。
整體運：★★★☆☆
感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
好好休息，確保充足睡眠。
整體運：★★★★☆
思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
開開心心過好這一天。
整體運：★★★☆☆
今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
向他人表示愛心的好時候。
整體運：★★★★☆
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
射手座
愛情甜美的日子，心情舒暢。
整體運：★★★★★
單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
財富就在身邊。
整體運：★★★★☆
和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。
整體運：★★★★☆
感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
試著改變一下自己。
整體運：★★★☆☆
裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
我家也有動物園？萌萌動物珠寶 熊貓、豹貓隨身戴
下一則
FB留言