十二生肖農曆1月 牛／吉星高照 馬／順風順水

2021牛轉錢坤開運農民曆。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠

好運指數 ★★★

只要做好本分，工作上的發展還算不錯，但要留意口舌是非，別道人八卦 。此外，容易揮霍的月分，在花錢的時候總是過於隨興，喜歡就買，小心入不敷出。

容易有孤獨感的一個月，想要戀愛加溫，就要放膽行動，老是在原地不前進，機會可是會稍縱即逝。

牛

好運指數★★★

事業吉星照耀，先助人就得助，在職場上主動樂意爭取幫忙的機會，累積好人緣，日後會有好的反饋！會有零零散散的進財，運用理財小知識，能幫助你更好地管理手頭的閒錢。

與情人分享你的煩惱，就算對方不能解決，你的心理負擔也不會那麼重。

虎

好運指數★

整體運勢不盡理想，做事沒勁，心理壓力較大，工作上也因情緒影響效率，做好自我調節，也可放緩進度。交通方面要謹慎，否則被罰款事小，要是惹上官非或傷了健康就虧大了。

閒言閒語正測試著信任與忠誠，信心不動搖才能夠在愛情考卷拿下滿分！

兔

好運指數★★★

職場突發事件多，讓你疲於應付。上司同事其實都默默在關注你，只要你舉手求助，貴人就會出現。財運不理想，可能花在意外事故的支出；要保護錢財就要留意自身的安全。

此月感情或家庭上易有麻煩困擾，不妨理智地面對問題，總比逃避為佳。

龍

好運指數★★

驛馬星動的一個月，事業變動較多，提醒你做好分內事，不宜多管閒事；此外也有出差機會，需留意安全。財運不理想，在外易與人有紛爭而因此破財。不要強出頭，做事宜低調。

本月愛情運不理想，可能遇到爛桃花；戀愛、已婚人士容易產生誤會分歧。

蛇

好運指數★★★★

職場運勢有所提升，踏實做好分內的事情，如果有好的機會也可以主動把握，但是不要太過搶戲。

財運上升，投資 上有貴人從旁指點，讓你改正猶豫不決的缺點，可望進帳。

感情與日俱增，但自己要注意與其他異性適當保持距離，以免引起誤會。

馬

好運指數★★★

事業運可謂順風順水，工作目標都能在個人以及團隊的努力之下出色的完成；但可別掉以輕心，該謹慎規畫的還是得按部就班。凡是涉及錢財，都要親力親為，切忌讓他人代勞，以免帶來損失。

會因為興趣聚會而認識新朋友，並獲得愉快的互動，有機會進一步發展。

羊

好運指數★★★★★

整體運勢走高，事業處於上升期，但競爭也不小，需要使出真材實料真本事全力以赴，就有不錯的收成。財運發展有貴人指引提攜，能夠少走冤枉路、生財有道，財資不斷積累。

運勢提升，平時偶爾給對方浪漫的驚喜，雙方的甜蜜值就會不斷的上升。

猴

好運指數★

職場如果無法收斂情緒，容易因小事而失控，不僅幸運女神會躲得遠遠的，還可能招來掃把星光臨！財運不理想，賺錢切忌投機取巧，以免出現「偷雞不著蝕把米」的窘況。

花心思想要給對方驚喜，卻容易被潑冷水，應注意表達的方式與方法。

雞

好運指數★★

運勢起伏，面對許多資訊以及各種不同的意見，要兼顧彼此的看法，倉皇決定反而會造成不好的結果。財運方面，容易輕信「內部消息」，反而決策失誤，導致個人資產縮水。

感情面臨困難與挑戰，需冷靜應對，給予對方更多的關心和包容。

狗

好運指數★★

本月運勢浮沉反覆，表面看似平靜，實則暗潮洶湧，尤其在重要會議上發言要得體，以免節外生枝而夜長夢多。慎防突然而來的衝擊。理財也要更為細膩，不可短視近利。

感情需以退為進，切勿意氣用事，針鋒相對便容易失控。

豬

好運指數★★★★

事業運勢穩中求進，本月必須放棄成見，與同事互相坦誠相對、團結合作，才可共同應付對外的挑戰。財運不穩定，時好時壞，經常會有到嘴的鴨子飛掉的事情發生。

感情提升，須多加投入瞭解彼此的需要，消除內心疑慮，穩固感情。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)