1/24-1/30星座運勢 獅子座／有偏財運 天秤座／渴望平淡

牡羊座

總運指數 ：★★★★★

本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情、事業雙豐收。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★☆

平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。

幸運色彩：月光藍

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★★★☆

愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，可以從偏財上嘗到甜頭。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

處女座

總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資 作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你有點慵懶，哈欠連連是你最常表現出來的面貌，這樣很容易為人留下不好的印象。平日應多注意休息，切忌熬夜，盡量養好充足的精神。

幸運色彩：深海藍

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

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