12月20日星座運勢 天蠍宜入股市 雙魚進財機率高

牡羊座

魅力散發，與異性特別有緣。

整體運：★★★★★

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情欲也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

異地求學的學生族情緒較反覆。

整體運：★★★★☆

沉浸於快樂的時候便會產生結婚的念頭，而另一半也會相當默契的給予配合，只是經濟實力還不太樂觀；內心突然有種強烈的存錢想法，且還會積極動員家人共同開源節流；今天是眾多幕後英雄展現才能的好時候。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

驚喜連連。

整體運：★★★☆☆

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

多交益友，增強人脈。

整體運：★★★★★

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

今日好運相伴。

整體運：★★★★☆

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

整體運：★★★★☆

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票 市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

摩羯座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★☆

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

心情好，桃花自然來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資 訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

有機會一展才華，進財機率高。

整體運：★★★★☆

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆





