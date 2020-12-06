12/6-12/12星座運勢 摩羯戀情告急 雙魚朝氣蓬勃

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

金牛座

整體運：★★★★☆

運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★★★☆

總體運勢頗高，約會的次數有所增多，與戀人間的感情有增無減；工作學習上不會遇到什麼難題；財運有波動，但結果能令你感到滿意。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

處女座

總運指數：★★★☆☆

希望的窗戶正在為你打開。過去一直沒有什麼起色的事情，本周會漸漸看到曙光。抓著這一點希望，不斷向前走，你就能沐浴整片陽光。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資 理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：梅子青

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

戀情告急和金融危機會一前一後在本周上演，你需要有足夠強大的樂觀精神才能使運勢逆轉。幸好事業上還能喘口氣，按照平常的節奏進行即可。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

幸運色彩：草根白

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

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