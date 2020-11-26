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11月26日星座運勢 天蠍運勢起伏 雙魚做事積極

科技紫微網

牡羊座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

與人配合才能讓工作取得進展。

整體運：★★☆☆☆

事業運略差，陌生的領域並不能憑一己之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

不畏懼失去，才易有所得。

整體運：★★★★☆

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

運勢頗旺的一天。

整體運：★★★★★

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

天秤座

不安全感襲上心頭，常感小人作祟。

整體運：★☆☆☆☆

情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

運勢起伏，多給自己打氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座

結打得越久，越難解開。

整體運：★★★★☆

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處痠痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

心中有目標，積極向前行。

整體運：★★★★☆

工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆



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