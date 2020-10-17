10月17日星座運勢 金牛心境平和 射手進財豐厚

牡羊座

用心生活，把握良機。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

今天情緒起伏不大，心境比較平和。

整體運：★★★★☆

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資 的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

運勢強盛，好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

運勢趨於平順。

整體運：★★★★☆

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

愛情要多增加點溫度。

整體運：★★★★☆

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

有機會一展才華，進財機率高。

整體運：★★★★☆

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

快樂伴你左右。

整體運：★★★☆☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

好好休息，確保充足睡眠。

整體運：★★★★☆

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

伴侶小別勝新婚。

整體運：★★★★☆

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那分心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

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