10/18-10/24星座運勢 金牛理解萬歲 摩羯走偏財運

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做

，基本上不會有差錯。

幸運色彩：香檳金

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、

求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把

勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些

艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有

些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只

會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其

他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福

感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心

。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，

可以從偏財上嘗到甜頭。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗

心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

這周是你實施計畫的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事

情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

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