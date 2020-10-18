10/18-10/24星座運勢 金牛理解萬歲 摩羯走偏財運
牡羊座
總運指數：★★★☆☆
本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做
，基本上不會有差錯。
幸運色彩：香檳金
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
金牛座
總運指數：★★★★☆
值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、
求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。
幸運色彩：翡翠綠
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
雙子座
總運指數：★★★★★
本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把
勁可望發現適合自己的對象。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
巨蟹座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些
艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有
些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只
會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。
幸運色彩：深海藍
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其
他開心的事抹去那段討厭的記憶。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福
感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心
。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，
可以從偏財上嘗到甜頭。
幸運色彩：翡翠綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗
心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
這周是你實施計畫的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事
情的發展，可望提前實現目標。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
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