上海小貓熊平安抵台 超萌畫面曝光
AI重點
文章重點整理：
雙城論壇前年簽訂合作備忘錄，交換小貓熊來台，昨(5)天上海動物園舉行移交儀式，一對小貓熊今天凌晨抵達台灣。園方表示，狀況一切良好，牠們將在檢疫套房住上1個月，檢疫期滿後前往溫帶動物區，加入動物園小貓熊家族，待熟識新環境後就會與大家見面。
動物園表示，小貓熊（Red Panda）是國際自然保育聯盟紅色名錄的瀕危物種，也是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種。
園方說，2024年在「台北上海城市論壇」中，兩市簽署交流合作備忘錄，其中包含了動物園間的「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」，期望一起為動物園域外瀕危物種保育做出貢獻。
動物園指出，上海動物園的2隻年輕小貓熊，公3歲、母2歲齡，今天凌晨抵達動物園，狀況一切良好，雄性小貓熊甫進檢疫室即到處嗅聞很快地就吃起東西來，雌性小貓熊則是非常謹慎害羞地觀望新環境。
動物園說，小貓熊們將在檢疫套房住上1個月，檢疫期滿後前往溫帶動物區，加入台北動物園的小貓熊家族，成為維持小貓熊遺傳多樣性的新血緣。園方期待透過引入新血緣，維持健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性，共同為動物園域外保種的任務努力。
動物園表示，兩隻小貓熊抵台後狀況良好，雄性已開始嗅聞並進食，雌性則較為謹慎害羞。牠們將先入住檢疫套房約一個月，確認健康後再轉往溫帶動物區。 這項交流源自2024年台北上海城市論壇簽署的合作備忘錄，內容包含動物交換、專業發展與人員交流。雙方希望藉此為動物園域外瀕危物種保育共同努力。 園方指出，小貓熊屬瀕危物種，需要維持健康族群與遺傳多樣性。引進上海動物園的年輕個體，可為台北動物園小貓熊家族帶來新血緣，協助長期保育。
精華 FAQ
動物園表示，兩隻小貓熊抵台後狀況良好，雄性已開始嗅聞並進食，雌性則較為謹慎害羞。牠們將先入住檢疫套房約一個月，確認健康後再轉往溫帶動物區。
這項交流源自2024年台北上海城市論壇簽署的合作備忘錄，內容包含動物交換、專業發展與人員交流。雙方希望藉此為動物園域外瀕危物種保育共同努力。
園方指出，小貓熊屬瀕危物種，需要維持健康族群與遺傳多樣性。引進上海動物園的年輕個體，可為台北動物園小貓熊家族帶來新血緣，協助長期保育。
上一則
噴清潔劑常見一錯誤 內行分享4個打掃壞習慣
下一則