我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

救援變虐待？德富豪重金送座頭鯨赴北海 專家反指不該救

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國毗鄰丹麥邊境的費馬恩島附近，一艘注水駁船4月29日正將一頭自維斯馬附近淺灣救...
德國毗鄰丹麥邊境的費馬恩島附近，一艘注水駁船4月29日正將一頭自維斯馬附近淺灣救出的座頭鯨運往北海。（美聯社）

一頭長約10公尺的座頭鯨「提米」（Timmy）一個多月前游上德國波羅的海沿岸沙洲，並在反覆擱淺後健康狀況持續惡化。兩名百萬富翁隨後出資，展開一項耗資巨大的救援行動，試圖將牠從德國運送至丹麥水域；但也有專家直言，「提米」最終仍可能死亡，質疑是否有必要強行救援。 

▲ 影片來源：YouTube＠Associated Press

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

每日郵報報導，提米受困於遠離天然大西洋棲地的波羅的海淺水區，在德國沿岸掙扎超過一個月，多次卡在沙洲上後再自行掙脫。救援人員作為最後一次嘗試，於4月28日利用繩帶將牠拉向注水駁船，並透過挖掘水道開闢通道，引導牠進入船隻。整個過程現場直播，提米在移動一段距離後，在救援人員陪同下加速，隨後自行游入駁船，引發現場歡呼。 

資助救援的企業家之一瓦爾特-莫默特（Karin Walter-Mommert）表示：「我真的無法形容有多高興。你可以看到這頭鯨魚正在奮力掙扎、想活下去。知道牠現在已進入駁船，真的令人欣慰，也證明為提米所做的努力是值得的。」 

當局4月初曾放棄救援，認為該鯨魚已無法救活，活動人士也呼籲讓牠平靜死亡。但公眾強烈反應促使當局批准由兩名企業家提出的私人資助計畫，他們表示希望「不惜一切代價」拯救這頭動物。這場行動也引發全國關注，支持者甚至製作鯨魚造型蛋糕、創作歌曲或刺青表達支持。 

官員表示，載運「提米」的駁船預計兩天內可抵達北海。梅克倫堡－前波美拉尼亞邦環境部長巴克豪斯（Till Backhaus）指出，若一切順利，牠很快就能進入北海，「最糟的情況已經過去」，目前「狀況良好」，並感謝救援人員的努力。 

不過，這場可能耗費數百萬的救援行動也引發爭議。生物學家質疑，考量牠健康狀況不佳且成本高昂，這頭重達12公噸的鯨魚是否根本不應進行救援。綠色和平組織海洋生物學家馬克（Thilo Maack）表示：「我相信這頭鯨魚很快就會死亡。這樣究竟有什麼不好？」並指出該動物已「病得非常重」，只是「選擇尋求休息」。 

此外，提米被形容為精神萎靡，身上出現類似水泡的斑點，且仍有漁網殘留卡在口中。國際捕鯨委員會（IWC）批評相關救援行動「不明智」，並指出這類干預可能對已嚴重惡化的動物造成額外壓力。施特拉爾松德海洋博物館館長巴舍克（Burkard Baschek）更直言，持續救援等同於「純粹的動物虐待」，並警告此舉「已經不值得」。 

德國 丹麥

上一則

5月1日星座運勢 巨蟹巧遇良緣 獅子財務危機

延伸閱讀

加州感人救鴨行動 結局超反轉 竟被$15一隻轉賣食用

加州感人救鴨行動 結局超反轉 竟被$15一隻轉賣食用
從戰地貓到救援蜜蜂 烏克蘭人戰火中不忘守護動物

從戰地貓到救援蜜蜂 烏克蘭人戰火中不忘守護動物
海底礁岩潛藏人類陷阱 海龜是最大受害者

海底礁岩潛藏人類陷阱 海龜是最大受害者
一隻加州小海獅 在舊金山街頭遊蕩

一隻加州小海獅 在舊金山街頭遊蕩

熱門新聞

消費者報告調查購買大型家電滿意度最高的零售商，第一名為Abt Electronics。示意圖，圖為Home Depot賣場。(路透)

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

2026-04-22 18:28
3星座隨著年齡增長仍維持原貌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vlada Karpovich ）

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

2026-04-24 22:25
屬兔者可能透過娛樂或額外活動獲得收益，使財務來源更加多元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio）

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

2026-04-26 00:25
洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。示意圖。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

2026-04-27 22:25
3生肖子女在學習與職場發展上較具優勢，從小展現良好能力，長大後亦能在事業上取得成就。圖為北京一家三代同堂拍攝全家福。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

2026-04-22 23:25
美食文章撰稿人Garrett Palm推薦11款必買的好市多國際食品。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味

2026-04-23 21:25

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金