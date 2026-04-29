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導盲犬種源標準嚴格「八代沒攻擊紀錄」 澳洲冷凍精液在台育種

記者張策王慧瑛／新北即時報導
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台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年2月底誕下台澳混血小公主Daisy，此次育種...
台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年2月底誕下台澳混血小公主Daisy，此次育種為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液後的成果。狗寶寶Daisy目前2個多月大，已送到寄養家庭作行為訓練，預計1歲再回學校安排下一階段培訓。(惠光導盲犬學校提供)

一隻合格導盲犬要完訓，必須經歷千挑萬選的嚴謹過程，種犬須是祖宗八代沒攻擊過狗的紀錄，排除攻擊性基因，才能確保導盲犬能融入人類社會環境。

全世界導盲犬中，拉不拉多占6成，其餘是黃金獵犬、黃金拉拉、標準貴賓等。為了優生學及避免近親繁殖，台灣惠光導盲犬學校持續與世界各國交流，曾送幼犬到香港、韓國，也從日本紐西蘭、澳洲引進幼隻，有些是免費贈送，有些是付費購買。

為避免近親繁殖，惠光導盲犬學校推動國際犬隻交流，台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年2月底誕下台澳混血小公主Daisy，父犬為來自澳洲姊妹校Guide Dogs Victoria（GDV）的公犬Gandalf，此次育種為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液後的成果，為台灣導盲犬本土培訓計畫注入新血。

使用國外進口冷凍精液植入母狗體內進行人工受精，是由教授鄭豐邦協助，配合母狗最佳受孕時間，這也是母狗Roxy的第一胎寶寶。

狗寶寶Daisy目前2個多月大，已經送到寄養家庭作行為訓練，預計1歲再回到學校，再安排下一階段訓育。

澳洲姊妹校Guide Dogs Victoria（GDV）也預計5月來台灣交流，也會去看看Daisy，討論更多合作的可能性。

彭筱涵說，若能保留優良血緣的冷涷精液，就不用擔心種犬過世血緣就中斷了，甚至相隔幾代後再拿出來使用，在導盲犬培育之路，會有更高可塑性。

惠光導盲犬學校近年致力於種犬培育，繁衍生力軍當視障者的開路天使，許多人好奇「不能訓練流浪犬成為導盲犬嗎？」彭筱涵說明，導盲犬祖宗八代不能有攻擊過人紀錄，導盲種犬的培育，除要能篩選與預測導盲犬個性、健康狀況，導盲犬沒有攻擊性這一點非常重要，例如進入擁擠的車廂，導盲犬也不會因為緊張而攻擊人類，如果是流浪犬，難以得知狗狗的背景、健康、個性與攻擊性等，把關存有風險。

導盲犬訓練過程更是嚴格，種犬繁衍的下一代，能順利完訓的導盲犬成功率僅3至4成，台灣道路環境複雜，導盲犬必須有自信、有意願帶領視障者行走，許多導盲犬在訓練過程因專注度不足、工作意願不高等因素淘汰，未能通過最終考驗。

「每一隻導盲犬性格都不同，牠們是視障者的守護天使。」彭筱涵說，人有分E型（外向）、I型（內向），導盲犬一樣有E狗、I狗，視障者與導盲犬配對過程，導盲犬體型、個性都是考量因素，通常E人配E狗，會比較契合。

台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年2月底誕下台澳混血小公主Daisy，此次育種...
台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年2月底誕下台澳混血小公主Daisy，此次育種為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液後的成果。狗寶寶Daisy目前2個多月大，已送到寄養家庭作行為訓練，預計1歲再回學校安排下一階段培訓。(惠光導盲犬學校提供)

台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年2月底誕下台澳混血小公主Daisy，此次育種...
台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年2月底誕下台澳混血小公主Daisy，此次育種為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液後的成果。狗寶寶Daisy目前2個多月大，已送到寄養家庭作行為訓練，預計1歲再回學校安排下一階段培訓。(惠光導盲犬學校提供)

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台灣本土培育第三代導盲犬Roxy今年2月底誕下台澳混血小公主Daisy，此次育種為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液後的成果。狗寶寶Daisy目前2個多月大，已送到寄養家庭作行為訓練，預計1歲再回學校安排下一階段培訓。(惠光導盲犬學校提供)

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