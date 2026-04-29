人犬互為「靈魂伴侶」 導盲犬是走在視障者左邊的開路天使

視障者楊川輝與導盲犬Ruby，楊川輝表示，Ruby能提前辨識障礙與來車，讓行動更加安全順暢。（記者張策／攝影）

導盲犬與視障者朝夕相處，產生「靈魂伴侶」等級的情感，展現忠誠、信任與無私的愛。當導盲犬戴上導盲鞍工作時，牠們必須絕對專注，這使得牠們為視障者「放棄了自由」來換取主人的安全。導盲犬退役年齡通常是10歲，扣除訓練期，牠服務主人只有幾年時光，但牠們帶給視障者的行的自主與心靈慰藉，往往是一輩子的溫暖回憶。

影片來源：聯合新聞網

新北64歲男子簡顯德17年前因黃斑部病變，雙眼視力降到0.02，近乎全盲，他身為家中經濟支柱，來不及悲傷便向盲人重建院報到，學習定向訓練等。簡之前持白手杖行走，4年前身旁多了導盲犬King相伴，人狗默契十足，他說，「我對King很有信心」，「牠是走在左邊的天使」，帶給他上路的安全感。

King由日本關西導盲犬學校培育，5個月大來到台灣，經過惠光導盲犬學校2年多的訓練，4年前與簡顯德配對成功，簡顯德說「我是King的第一個主人，King是我的第一隻導盲犬」，彼此緣分很深。

簡顯德說，King相當好動外向，會喜歡和周邊的人互動，一戴上導盲鞍，責任感上身，工作狀態、放鬆模式切換得很好。

「我們幾乎24小時形影不離，King就像我的家人，很懂我。」簡顯德家住新莊區，他在盲人重建院教視障者使用電腦，搭公車出門時，King陪在身旁，若臨時要轉往某個地點，搭配手機google map資訊，他告訴King該左轉、右轉等，幾乎無往不利，很少有失誤。

簡顯德罹患扁桃腺癌、食道癌、口腔癌，他樂觀抗癌，簡住院治療期間，King也陪在陪在病床邊，簡顯德幽默地說「醫師、護理師查房都先問候King，讓我好吃味」，也顯見King的好人緣。

簡目前在苗栗育達科大攻讀行銷所碩士，也一邊在台藝大工藝系修課，King也陪著去進修，King在新環境摸索得很快，和活動力十足的簡顯德很契合。

導盲犬通常10歲以前要退役，King目前7歲多，再相處2年多就要道別，簡顯德說，有一天要分開時雖然會不捨，但還是要學習放手。

簡顯德說，導盲犬是視障者的貴人，導盲犬能如此穩定的工作，導盲犬學校培訓團隊功不可沒。他說，善用導盲犬帶路比使用白手杖更容易到達目的地，白手杖是手的延伸，導盲犬像是另一雙眼，輔助性更強。

視障者辜進心幾乎完全失去視力，「連光都看不到」，日常生活多仰賴導盲犬陪伴。他說，與導盲犬Nasa相處下來，最深刻感受是牠「很有自信，也很敢下判斷」，與過去使用過的導盲犬相比，更顯主動，「不是只是帶路，而是會幫我一起想怎麼走」。

辜進心指出，Nasa在行動過程中會主動判斷環境，例如過馬路、找位置或搭乘交通工具時，會協助尋找無障礙空間；若原本路線無法通行，也會自行改道，「牠知道我要去哪裡，幫我找另外一條可以走的路」。他舉例，有時候行經路段因施工或騎樓被占用，原本看似無法通行的路，Nasa會帶著他繞到另一條可走的方向，讓不確定的前方，多了一分可以放心依靠的選擇。

他也比較不同導盲犬的差異，過去相處的導盲犬較偏向「引導型」，遇到障礙會停下來等待使用者判斷；Nasa則會主動避開障礙、重新規畫路線，「會自己思考怎麼走」，像是他的另一雙眼睛。

談到導盲犬的工作與生活狀態，辜進心說，Nasa在「上班」時專注穩定，帶領他安全前行；但「下班」後就像個孩子，會翻滾玩具、咬著抱枕到處跑，玩累了再安靜下來，從專注的工作夥伴，回到單純愛玩的模樣。

另一名視障者楊川輝表示，過去主要依賴手杖行走，通常要碰撞到才知道前方是否有障礙，相較之下，導盲犬能提前分辨路況，協助避開死角與障礙，讓行走不再只是試探，而是更有方向與節奏。

他指出，導盲犬不僅能觀察前方環境，也能協助留意來車狀況，尤其是在油電車、電動車聲音較小的情況下，「有時候我們會以為沒有車子，但其實有車經過」，導盲犬能幫忙再次確認，讓每一步都多一分安心。

37歲楊川輝回憶，7歲那年不明原因一夕失明，「前一天晚上都還好好的，隔天早上起來就完全看不到」，當時以為只是天還沒亮，還在等待太陽升起。他說，因為年紀尚小、生活也有人照顧，「茶來伸手、飯來張口」，未立即感受到劇烈衝擊，而是在日復一日的生活中，慢慢學會接受這樣的改變。

他也提到，導盲犬與一般寵物不同，在工作時需遵守規範、避免分心，飼主也需更加留意牠們的健康狀況，定期檢查並評估是否適合持續工作。

視障者簡顯德正抗癌，仍一邊進修，導盲犬King和主人形影不離，King在新環境摸索得很快，和活動力十足的簡顯德很契合。（記者張策／攝影）

視障者辜進心與導盲犬Nasa默契十足，辜進心表示，Nasa主動判斷路況、協助改道，已成為他生活中不可或缺的夥伴。（記者張策／攝影）

視障者楊川輝與導盲犬Ruby，楊川輝表示，Ruby能提前辨識障礙與來車，讓行動更加安全順暢。（記者張策／攝影）

視障者辜進心（左）、楊川輝身邊的開路天使，是惠光導盲犬學校新一期畢業的導盲犬。（記者張策／攝影）

視障者辜進心與導盲犬Nasa默契十足，辜進心表示，Nasa主動判斷路況、協助改道，已成為他生活中不可或缺的夥伴。（記者張策／攝影）

視障者簡顯德正抗癌，仍一邊進修，導盲犬King和主人形影不離，King在新環境摸索得很快，和活動力十足的簡顯德很契合。（記者張策／攝影）

視障者楊川輝與導盲犬Ruby，楊川輝表示，Ruby能提前辨識障礙與來車，讓行動更加安全順暢。（記者張策／攝影）