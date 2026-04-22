海底礁岩潛藏人類陷阱 海龜是最大受害者

綠蠵龜「司康」歷經678天救傷復健，昨天下午在新北淡水沙崙沙灘野放，重返大海。(記者林伯東／攝影)

澎湖一隻綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健恢復正常下潛能力，昨(22)在於新北市淡水沙崙海水浴場野放。國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授說，海底滿布藻類的礁岩區，有很多殘留漁網、漁具、魚鉤等「人類陷阱」，海洋生物步步危機，覓食的海龜就是最大受害者，「愛護海洋不能只是口號，政府可以有更多的做為。」

陳義雄說，海底滿是海藻的礁岩有各種微小生物，卻也是海底很危險的區域，但海上看不到，因為可能卡有很多狀似水母的海廢塑膠袋，卡在岩間細縫隨著海流漂來漂去，對海龜而言，就像是水母一樣一直引誘著海龜去咬一口。

陳義雄表示，釣況不錯的釣點附近海域，尤其東北角海域黑毛、白毛熱門釣點，常會很多有海釣客垂釣，但拉魚時常發生的「斷線」危害就非常大，因為鉛塊會拉著魚鉤、釣線在海面上漂流，「誰被鉤到，誰倒楣」，因鉛塊有重量沉到海底，隱沒在海藻中，魚鉤到處鉤，海龜在覓食時很容易誤吞。

「海龜被漁網、魚鉤、釣線絆住等，往往會無法上浮海面換氣，就等於無法呼吸，因而在海底窒息；如誤食則有長期危害，一條生命可就沒了。」陳義雄表示，海龜、鯨豚及大型魚類如果突然擱淺、死亡，很大的原因就是與漁業殘留網具、人類的活動及海廢的因素有關。

「人類愛護海洋的作為不能只有口號，政府和民間單位對海洋保護可以有更具體作為。」陳義雄建議，對流刺漁網、廢棄漁網的實名制管理應更積極，才不不會讓海底充斥是「幽靈流刺網」，成為海洋生物的隱形殺手。

陳義雄認為，海廢的嚴重性政府也要正視，不只是汙染問題，更大的問題是危及生海生物的生存，海廢不是只有在遍布在岸際、沙灘，更多看不見的是海面及海底，應定期、有計畫的清除。

陳義雄說，漁網、漁具、魚鉤、鉛塊、塑膠袋、寶特瓶等都是海洋生物會吃下肚「致命的危機」，只要誤吞就難以消化，受害又以成體居多，對族群繁殖會有很大傷害，這也是魚類資源會日漸枯竭的重要原因之一。

陳義雄建議，在海釣熱點區域附近的海底，定期有潛水人員清除漁網、釣線、魚鉤；至於其他人類活動如違法採捕、違法傷害保育類海洋生物等，相關單位應加強管制與管理作為。

「牠是被槍殺的！」中華鯨豚協會2023年接獲桃園許厝港岸邊一隻雌性的糙齒海豚擱淺通報，經救援不幸死亡，但解剖卻有驚人發現，牠頸椎及頭部右側身中二槍，研判因此嚴重損害聽力、游泳控制方向能力，最後擱淺導致死亡。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，協會分析歷年鯨豚死亡原因，發現逾四分之一死亡與「人類海上活動」有一定關聯，建議主管機關須加強漁業活動管理，降低沿岸流刺網使用；船隻高度使用的海域，需做到船舶限速，一方面減低船擊鯨豚的機率，也可降低背景噪音，減少對鯨豚的干擾。