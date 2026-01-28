馬年找尋馬家軍 小心別「指驢為馬」

我的頻道

記者林佳彣／台北即時報導
今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園教大家分辨兒童動物區照養的迷你馬、家驢。(台北市立動物園提供)
今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園教大家分辨兒童動物區照養的迷你馬、家驢。(台北市立動物園提供)

今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園教大家分辨兒童動物區照養的迷你馬、家驢，雖然牠們都是屬於馬科、馬屬家族的成員，外觀相近，但從耳朵、鬃毛、尾巴還是能辨別差異，尤其迷你馬的個性比較強勢，吃草時，驢子們不會輕易靠近打擾。

動物園表示，迷你馬（Pony）和家驢（Donkey）的外觀十分相近，但從外觀特徵可看出端倪。家馬的雙耳較短、家驢則較修長，家馬的鬃毛較長、家驢是短而豎立，家馬尾巴毛髮長又多，家驢的長毛髮比較短且集中在尾部末端。有些驢子的眼睛周邊還會有「白眼圈」顏色，不過毛髮顏色多樣，不一定每匹驢子都有這樣的特徵。

園方說，迷你馬又稱為矮種馬，也是家馬的一種，體型相對小巧、身高較矮且四肢粗壯，是人們為了讓牠們幫助背負、載運，以及觀賞和騎乘而育種出的外型。迷你馬在現代也成為伴侶動物，協助陪伴、行動輔助和導盲。

保育員觀察，園內的迷你馬比起家驢，個性比較強勢，吃草時，驢子們不會輕易靠近打擾。整體來說，迷你馬的性格穩定而溫馴，保育員會不定期帶著牠們在園內散步放風，進行穩定跟隨和減敏的訓練，讓動物能更習慣他人陪伴而不致過於緊張。

家驢的耳朵較修長，鬃毛短而豎立，有些驢子的眼睛周邊還會有「白眼圈」顏色。(台北市...
家驢的耳朵較修長，鬃毛短而豎立,有些驢子的眼睛周邊還會有「白眼圈」顏色。(台北市立動物園提供)
保育員會不定期帶著迷你馬在園內散步放風，進行穩定跟隨和減敏的訓練，讓動物能更習慣...
保育員會不定期帶著迷你馬在園內散步放風,進行穩定跟隨和減敏的訓練,讓動物能更習慣他人陪伴而不致過於緊張。(台北市立動物園提供)

