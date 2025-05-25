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橘貓為何大多是公貓？研究發現基因關鍵影響

TVBS新聞網／編輯 蕭達多 報導
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圖為台灣高雄捷運人氣橘貓站長「蜜柑」。（圖／高捷提供）
圖為台灣高雄捷運人氣橘貓站長「蜜柑」。（圖／高捷提供）

橘貓常給人呆萌又胖的印象，日本與美國史丹福大學的兩項最新研究發現，決定貓咪毛色變橘的關鍵原因，也同時解釋了為何8成的橘貓都是雄性的。

「今日美國」（USA TODAY）報導，日本及史丹佛大學遺傳學家的各別研究日前發表，這兩項獨立研究都發現，負責貓毛顏色的「ARHGAP36」，旁邊一小段DNA缺陷是導致貓毛呈現橘色的原因。

史丹福大學遺傳學教授、研究合著人巴什（Gregory Barsh）表示，那段DNA缺失時會導致「ARHGAP36」增加，進而產生紅色、橙色、黃色的色素摻入貓毛。

巴什表示，這種突變是「不尋常的」，從人類遺傳的情況，突變是使基因失去作用或功能，但貓的那段DNA缺失反而促進「ARHGAP36」的表達，也就是色素細胞增加。

美國地區動物保護協會一項數據顯示，8成的橘貓都是雄性的，而「ARHGAP36」存在於X染色體。女性有2條X染、男性1條，如果突變在母貓身上，需要發生在2條X染，於是這種突變在雌性身上出現的機會相對小。

此外，兩項研究雖然是獨立完成，不過巴什透露，兩方的研究人員之間直到去年都有保持聯繫，也是共同決定在同本期刊「當代生物學」（Current Biology）發表研究。

橘貓為何8成男生？新研究曝「關鍵原因」　專家點1處不尋常

TVBS新聞網

DNA 史丹福大學 日本

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