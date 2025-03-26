比咕嚕還著迷 黑貓一見魔戒就瘋狂亂抓電視螢幕

網友分享家中黑貓每次看到螢幕上出現電影魔戒中的魔戒特寫時，就會衝到螢幕前瘋狂亂抓。(翻攝 TikTok @scoobynyc )

魔戒三部曲電影是奇幻史詩的經典之作，即便已上映超過20年仍受到廣大粉絲喜愛，而這些粉絲甚至可能包括動物；有網友家中的寵物 貓每次只要魔戒在螢幕上出現特寫鏡頭時，就會立刻衝上前激動亂抓，瘋狂的樣子讓網友大笑說牠對魔戒比劇中角色咕嚕還著迷。

Pet Helpful報導，TikTok 網友「scoobynyc」家中養了一隻黑貓，每當電視螢幕出現魔戒特寫時牠就會激動撲上前狂抓螢幕，可愛萌樣被主人錄下放到網路，影片被網友瘋傳，累積將近45萬次瀏覽。

報導指出，魔戒首部曲開頭講述魔戒的背景故事，好幾個拍攝地點的定場鏡頭描述其可怕和殘酷的過去，接著魔戒現身，在溪流的淤泥中埋藏數年後被不明生物發現。「scoobynyc」的影片中，黑貓在定場鏡頭時都乖乖地待在椅子上欣賞電影，但當魔戒出現在螢幕上時，牠立刻站起撲向螢幕並瘋狂亂抓。

專家解釋，貓看電視時通常喜歡快速和閃爍的動作，因為這些動作讓牠們想起獵物，這些畫面和牠們喜歡逗貓玩具的道理相同，YouTube 上有專門給貓看的頻道，鳥兒飛翔畫面或飛鏢倏地飛過的畫面絕對會引起牠們注意，而影片中的黑貓對電視上閃閃發亮的魔戒有激動反應可能也是相同道理。

有網友笑說，那隻黑貓是寵物界的頭號魔戒粉絲，另一人說魔戒不僅成功召喚電影中各方人馬，也召喚了那隻黑貓，還有人說若今天是那隻黑貓帶著魔戒到劇中要摧毀魔戒的魔多，貓一定直接把戒指丟進熔岩中，因為貓就是喜歡把東西從高處丟下。